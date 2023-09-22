سجل المواجهات المباشرة بين موناكو ونيس في الدوري الفرنسي

سيكون الدوري الفرنسي على موعد مع واحدة من مباريات القمة عندما يستضيف فريق موناكو المتصدر جاره نيس في ديربي الجنوب الفرنسي على ملعب لويس الثاني في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الفرنسي .

يتصدر موناكو قمة الدوري الفرنسي برصيد ١١ نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين آخرهما امام لوريان في الجولة الخامسة وفارق نقطة واحدة عن بريست صاحب المركز الثاني ويبدو فريق الإمارة في افضل حال لمحاولة استعادة لقب الدوري الفرنسي الغائب منذ اخر لقب حققه فريق موناكو تحت قيادة المدير الفني لويس جارديم .

اما نيس فعلى الرغم من بدايته بثلاثة تعادلات متتالية الا ان الفريق استعاد ونجح في تحقيق انتصارين متتاليين الاول على ستراسبورج ثم على باريس سان جيرمان في قلب ملعب حديقة الأمراء في باريس ليخطو نيس خطوة كبيرة نحو المنافسة على القمة .

تاريخ لقاءات موناكو مع نيس

التقى موناكو مع نيس في ٥١ مباراة عبر تاريخهما فاز موناكو في ٢٥ مباراة وفاز نيس في ١٦ مباراة و تعادل الفريقين في ١٠ مباريات وسجل موناكو ٦٨ هدف بينما سجل نيس ٦١ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب موناكو فقد كانت ٢٤ مباراة فاز موناكو في ١٠ مباريات وفاز نيس في سبع مباريات وتعادل الفريقين في سبع مباريات وسجل موناكو ٣٠ هدف بينما سجل نيس ٢٥ هدف .

المواجهات العشر الأخيرة المباشرة بين موناكو و نيس

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ موناكو - نيس : ٣ / ١

٧ مارس ٢٠٢٠ نيس - موناكو : ٢ / ١

٤ سبتمبر ٢٠٢٠ نيس - موناكو : ٢ / ٣

٨ نوفمبر ٢٠٢٠ نيس - موناكو : ١ / ٢

٣ فبراير ٢٠٢١ موناكو - نيس : ١ / ٢

٨ مارس ٢٠٢١ نيس - موناكو : ٠ / ٢

١٩ سبتمبر ٢٠٢١ نيس - موناكو : ٢ / ٢

٢٠ أبريل ٢٠٢٢ موناكو - نيس : ١ / ٠

٤ سبتمبر ٢٠٢٢ نيس - موناكو : ٠ / ١

٢٦ فبراير ٢٠٢٣ موناكو - نيس : ٠ / ٣