مصطفى محمد يسجل هدف نانت الأول أمام موناكو

نجح المحترف المصري مصطفى محمد لاعب نادي نانت في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك موناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد هدف نانت من ركلة جزاء بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة على ملعب لا البوجوار، فى افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

ويعد هدف مصطفى محمد في شباك موناكو هو الثاني له هذا الموسم بعد هدفه في مرمى تولوز، بالجولة الأولى.

ويحتل موناكو صدارة ترتيب الدورى الفرنسي، برصيد 6 نقاط، بينما يقبع نانت في المركز الـ 16 أول مراكز الهبوط بلا رصيد من النقاط.