قرار جديد في محاكمة متهمي خلية الجوكر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في بدر، تأجيل إعادة محاكمة 24 متهمًا من بينهم المقاول الهارب محمد علي، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الجوكر" إلى جلسة الثامن من نوفمبر المقبل.

التحقيقات أوضحت أن خلية الجوكر هى إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني، وفقا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان.

وأشارت التحقيقات أن هذه الخلية وضعت لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف به.

حبس المتهم بسرقة سيدة وحيازة سلاح ناري



أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بسرقة حقيبة سيدة في الفيوم وإطلاق الرصاص بالطريق العامة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل قام بسرقة حقيبة سيدة من خلال استقلاله دراجة نارية وإطلاقه النيران على شخص آخر بسلاح ناري كان بحوزته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائي، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص واستقلال دراجة نارية بدون ترخيص وسرقة سيدة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، القبض على عاطل، له معلومات جنائية؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد من "سيدة" بدائرة قسم شرطة أول الفيوم مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات".

و أصيب أحد الأشخاص بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته وذلك حال محاولته الإمساك به، وبحوزته فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار و حقيبة اليد المستولى عليها.