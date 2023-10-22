تحرير شخص تم احتجاره من قبل شخصين ببولاق الدكرور 

نجح رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من تحرير عامل تم إتجاره من قبل شخصان بسبب خلافات بينهم داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.





وجاء ذلك فى أطار كشف ملابسات إستغاثة أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبالإنتقال للشقة محل البلاغ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم كمية من مخدرى الآيس والهيروين وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإحتجازعامل مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.