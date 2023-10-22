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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير شخص تم احتجاره من قبل شخصين ببولاق الدكرور 

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من تحرير عامل تم إتجاره من قبل شخصان بسبب خلافات بينهم داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.
 

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وجاء ذلك فى أطار كشف ملابسات إستغاثة أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبالإنتقال للشقة محل البلاغ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم كمية من مخدرى الآيس والهيروين وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإحتجازعامل مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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