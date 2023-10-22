ضبط 2200 لتر بنزين معده للبيع في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 2200 لتر بنزين و سولار بداخل محطه بنزين بمدينة كفر الزيات، قام المسئول عن المحطة بتجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقرارات الوزاريه المنظمة.

ونجحت الحملة في ضبط أسطوانة بوتاجاز زنة ١٢.٥ كيلو جرام قام المسئول عن مستودع بوتاجاز بتجميعهم بغرض إعادة بيعهم في السوق السوداء في مكان غير مرخص من الجهات المختصه بالمخالفه للقرارات الوزاريه المنظمه

وأكد محمد ابو هاشم وكيل تموين الغربية، على ضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجاري، وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وجاري المتابعه والعرض على النيابة العامة.