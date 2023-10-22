تفاصيل رفض السيسى عبور 50 أمريكيًا من غزة إلى مصر.. فيديو
قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض طلبًا أمريكيًا بعبور 50 أمريكيًا من غزة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنه لن يتم السماح بمرور أي شخص إلا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، كسر كل القواعد في لقائه بوزير خارجية أمريكا وإذاعة المباحثات على الهواء، لافتًا إلى أن شعبية الرئيس السيسي ارتفعت أكثر وأكثر لدى المصريين بعد مواقفه الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مصر موقفها واضح تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر أكدت رفضها للتهجير القسري ووقف العدوان على غزة وقتل وترويع المواطنين.
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