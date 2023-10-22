قصة علم الكيان الصهيوني المسروق من إمارة إسلامية

علم الكيان الصهيوني، الذي يُحرق خلال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للتعبير عن الغضب، بسبب المجازر والأعمال غير الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ما هو إلا علم مسروق من إمارة القرمان الإسلامية، وكأن الكيان الصهيوني اعتاد على سرقة الشعوب الإسلامية.

أصول علم الكيان الصهيوني

يعود أصل علم الكيان الصهيوني إلى إمارة القرمان الإسلامية التي عمرها 773 عامًا، إنشأت في الأناضول في الفترة من 1250 إلى العام 1487م.

إمارة القرمان هي دولة إسلامية، حكمت الأراضي التركية لأكثر من قرنين من الزمن، بدءًا من منتصف القرن الثالث عشر.

علم يعود لحكام مسلمين

تأسست إمارة القرمان عام 1250 ميلادي لتتخذ من جنوب الأناضول مركزًا لها، وقد اتخذت عدة عواصم لها خلال حكمها.

كان حكام إمارة القرمان من أصول أرمنية، اعتنقوا الإسلام وحكموا المنطقة بموجب الشريعة الإسلامية.

علم إمارة القرمان

كان علم إمارة القرمان يتكون من خلفية بيضاء ونجمة سداسية زرقاء في المنتصف.

في عام 1487م، انضمت إمارة القرمان إلى الدولة العثمانية، وظل علمها مستخدمًا حتى عام 1848م، ثم تم اعتماده ليكون العلم الحالي لإسرائيل.

مجازر الكيان الصهيوني

ارتكب جيش الكيان الصهيوني 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب قطاع غزة، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن إجمالى ضحايا العدوان الإسرائيلى منذ بدء العدوان على غزة بلغ 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 مواطنا بجراح مختلفة.

كما بلغت المجازر التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد العائلات 574 مجزرة راح ضحيتها 3600 شهيدا وصلوا للمستشفيات ولازال أضعاف ذلك تحت الأنقاض.