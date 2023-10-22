الهلال الأحمر الفلسطيني: 130 طفلا في الحضانات مهددون بالموت (فيديو)

قال الدكتور محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، ونعمل على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، معقبا: "وناشدنا شركائنا في الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بإمداد القطاع بالمواد الغذائية والطبية.

دخول المساعدات الإنسانية سيحدث انفراجة في قطاع غزة

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"مساء اليوم الأربعاء، دخول المساعدات الإنسانية سيحدث انفراجة في قطاع غزة؛ لأن هناك تدهور كبير في المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن هناك 130 طفلا في الحضانات مهددون بالموت، ودائرة الخطر تزداد بسبب تعطل الكهرباء وعدم عمل الأجهزة، ونناشد ألا نصل لهذه الكارثة، ولابد من إدخال المساعدات اللازمة والأساسية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، الأحد، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 شهيدا، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الأحد، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب قطاع غزة.

عبرت، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الجانب الفلسطيني من منفذ رفح البري جنوبي قطاع غزةوفي سياق متصل .

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية أن الجهود المصرية نجحت في فتح منفذ رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث دخلت الدفعة الأولى أمس السبت، وشملت 20 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند منفذ رفح من الجانب الفلسطيني، تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

و في سياق متصل أكدت المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر أن هناك استجابة عربية واسعة النطاق لتقديم المساعدات لقطاع غزة، مشيرة إلى أن المساعدات مكدسة بسبب العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوصول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح التويجري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية اليوم الأحد.

وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب: "نحن أمام جريمة مكتملة الأركان وهي استهداف المدنيين والمنشآت والمباني المدنية بما فيها المنشآت الصحية وكذلك رجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف، إضافة إلى أن هناك حصاراً مطبقاً على غزة، ولذا فهي تعاني من الحرمان من المساعدات الأساسية".

وأضاف أن المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر أرسلت نداءً إنسانياً بالتنسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وكانت الاستجابة منقطعة النظير سواء من جمعيات الهلال والصليب الأحمر ومن خارجه ومن جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب الذي ساهم في تغطية جزء مهم من هذه المساعدات.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية يجب أن يشكرا على الجهود المضنية لاستقبال المساعدات والعمل على إيصالها، مشيرا إلى أنه حتى الآن ما أُدخل لا يكفي شعبا بكامله تحت القصف ولكن هناك اشتراطات تعجيزية من قبل الجانب الآخر، وهذا انتهاك آخر للقانون الدولي الإنساني.

وتابع: "أن إرسال إشعار من قوات الاحتلال بإخلاء المرضى في المستشفيات ومن يلجأ إليها من المدنيين يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

واستطرد قائلا: نحن أمام معضلة صعبة في ظل عدم فتح المعابر، مشدداً على أنه بسبب الوضع الحالي هناك مساعدات مكدسة في المعبر على الجانب المصري، "ولذا طلبنا من المانحين التوقف عن إرسال المساعدات إلى حين تصريف ما هو متكدس في مطار العريش وعلى الحدود مع غزة".