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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سمير فرج: إسرائيل ستتعرض لخسائر بشرية ضخمة حال اجتياح قطاع غزة

اللواء سمير فرج الخبير
اللواء سمير فرج الخبير والمفكر الاستراتيجي

 قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل تريد اجتياحًا شاملًا لغزة، متجاهلة ما سيقابلها في القطاع من صعوبات ورد فعل عنيف من حركة حماس.


  وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا تدرك أن الخسائر العسكرية والبشرية ستكون كبيرة لإسرائيل حال غزو غزة، موضحًا أن  المنطقة معرضة للاشتعال في جنوب لبنان حال تدخل حزب الله الذي يتلقى تعليماته من إيران.

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 وأكد اللواء سمير فرج، أنه يتوقع حدوث الاجتياح البري لغزة خلال يوم أو يومين، لافتا إلى أن العائق الوحيد أمام إسرائيل هي الأنفاق التي تنفذها حركة حماس كذلك التصريحات التي تخرج من طهران، لافتًا إلى أن حرب المدن أصعب الحروب.

 أيام عصيبة:

 ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن على الهواء كل ما تريده مصر وما تسير فيه في القضية الفلسطينية، موضحًا أن موقف مصر واضح في القضية الفلسطينية، وهو ما ظهر خلال لقائه مع وزير خارجية أمريكا ورئيس وزراء بريطانيا.


 ولفت إلى أن مصر موقفها معروف على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن تل أبيب تمر بأيام صعبة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس لذا هو ما عقد الأمور والتأخير في التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفلسطنيين والإسرائيليين.


 وأضاف أن مصر لها دور كبير في المنطقة وفي كافة الملفات، مشددًا على أن قمة القاهرة للسلام أوضحت قيمة الدور المصري في المنطقة وفي القضية الفلسطينية.


 وأشار إلى أن القمة كانت تستهدف التهدئة في المنطقة ووقف إطلاق النار، موضحًا أن الموقف كان واضحًا وهو ما أكد الرئيس الفلسطيني والتأكيد أنه لن يتم الرحيل من غزة وأنها أرض فلسطينية، مؤكدًا أن هناك عددًا من الدول الأوروبية والأسيوية نظمت احتجاجات تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

 

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