مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على انخفاض

قفل مؤشر البحرين العام فى الأسهم البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,944.17 نقطة بانخفاض قدره 0.67 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 723.01 نقطة بانخفاض قدره 3.29 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم البحرينية مليوناً و468 ألفاً و230 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 233 ألفاً و433 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 35 صفقة.

الأسهم فى مسقط تغلق على انخفاض

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 4640.11 نقطة منخفضًا 41.2 نقطة وبنسبة 0.88 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4681.31 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الأسهم فى مسقط نحو 27 مليونًا و913 ألفًا و281 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 995.3 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و548 ألفًا و425 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض 158.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10496.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الشركات فى الأسهم السعودية : ثمار، والتطويرية الغذائية، والإنماء طوكيو، وزين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كابلات الرياض، والبلاد، وفيبكو، والزامل للصناعة، والدوائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.10% .

فيما كانت أسهم الشركات فى الأسهم السعودية : شمس، والباحة، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وإس تي سي، والأهلي ، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضًا 480.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23356.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم القطرية تغلق على تراجع

الأسهم القطرية

تراجع مؤشر الأسهم القطرية بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بنسبة 0.86 %، بواقع 84.03 نقطة، ليصل إلى مستوى 9717.72 نقطة.

وتم خلال جلسة فى الأسهم القطرية، اليوم، تداول 208 ملايين و832 ألفًا و90 سهمًا، بقيمة 491 مليونًا و372 ألفًا و532.543 ريالًا.

وبلغت رسملة السوق فى الأسهم القطرية في نهاية جلسة التداول 572 مليارًا و463 مليونًا و847 ألفًا و127.170 ريالًا، مقارنة بـ578 مليارًا و541 مليونًا و777 ألفًا و122.410 ريالًا، في الجلسة السابقة.