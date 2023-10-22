من 3 لـ 10 سنوات حبس المتهمين باستعراض القوة في التجمع الخامس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين، بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة بمنطقة 15 مايو.



وأمرت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 6 سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن 3 سنوات.

وأسندت النيابة العامة المتهمين، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد والعنف ضد المجنى عليهم، مستخدمين في ذلك أدوات، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم، وتكدير أمنهم وسلامتهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 عاطلين سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سيوف، في ضبط 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن 19 دراجة نارية مستولى عليها.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 3 مدمنين بتهمة احتجاز عامل داخل شقة في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكانت أجهزة الامن تلقت بلاغا باستغاثة من أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

بالانتقال للشقة محل البلاغ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية من مخدرى الآيس والهيروين).

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم باحتجاز (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل (سكينا) وانهال عليه بتسديد طعنة له، وسقط قتيلا في الحال.