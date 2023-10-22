حبس المتهم بسرقة سيدة وحيازة سلاح ناري

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بسرقة حقيبة سيدة في الفيوم وإطلاق الرصاص بالطريق العامة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل قام بسرقة حقيبة سيدة من خلال استقلاله دراجة نارية وإطلاقه النيران على شخص آخر بسلاح ناري كان بحوزته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائي، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص واستقلال دراجة نارية بدون ترخيص وسرقة سيدة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، القبض على عاطل، له معلومات جنائية؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد من "سيدة" بدائرة قسم شرطة أول الفيوم مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات".

و أصيب أحد الأشخاص بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته وذلك حال محاولته الإمساك به، وبحوزته فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار و حقيبة اليد المستولى عليها.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة بائع على يد 5 أشخاص بسبب الخلاف حول أولوية البيع بمنطقة الحدائق محل إرتكاب الواقعة.

وتعود البداية بتقديم بلاغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من عاطل ومقيم بدائرة محيط القسم، بوفاة نجل شقيقــه بائع مقيم بذات العنوان، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وقال المبلغ أمام جهات التحقيق أقر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية، بمحافظة المنيا، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة والتربح من غسيل الأموال.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لكتابة تقرير مفصل عنها وطالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث.