تخفيضات على السلع الغذائية تصل 30% بمنافذ الغرفة التجارية بالسويس

في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الفترة الأخيرة وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة منافذ وشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، وفي ظل المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الغرفة التجارية المصرية بمحافظة السويس وأعضاء مجلس إدارتها برئاسة محمد الملاح وتحت رعاية السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، افتتح اليوم معرض السلع الغذائية لبيع كافة ما يحتاجه المواطن السويسي بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة تصل إلى ٣٠%

تم جاء افتتاح المعرض أثناء الزيارة الرسمية لكلا من السادة وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعد أن تم افتتاحه من خلال حضور السادة الوزراء والسيد اللواء اركان حرب محافظ السويس رافقهم السيد محمد الملاح رئيس الغرفة في جولة تفقدية بالمعرض للاطمئنان علي جودة وأسعار السلع المطروحة.