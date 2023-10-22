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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تخفيضات على السلع الغذائية تصل 30% بمنافذ الغرفة التجارية بالسويس

بوابة الوفد الإلكترونية

في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الفترة الأخيرة وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة منافذ وشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، وفي ظل المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الغرفة التجارية المصرية بمحافظة السويس وأعضاء مجلس إدارتها برئاسة محمد الملاح وتحت رعاية السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، افتتح  اليوم معرض السلع الغذائية لبيع كافة ما يحتاجه المواطن السويسي بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة تصل إلى ٣٠%

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حملات رقابية على المحال التجارية بالشرقية للتأكد من تطبيق مبادرة خفض الأسعار

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الغرفة التجارية بالفيوم تصدر بيانا تستنكر فيه الاعتداءات الاسرائيلية على غزة

تم جاء افتتاح المعرض أثناء الزيارة الرسمية لكلا من السادة وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعد أن تم افتتاحه من خلال حضور السادة الوزراء والسيد اللواء اركان حرب محافظ السويس رافقهم السيد محمد الملاح رئيس الغرفة في جولة تفقدية بالمعرض للاطمئنان علي جودة وأسعار السلع المطروحة.

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