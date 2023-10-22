حملات رقابية على المحال التجارية بالشرقية للتأكد من تطبيق مبادرة خفض الأسعار

لتعزيز الحماية الإجتماعية ..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك التأكد من إلتزام التجار بتطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

كما وجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية وبمنافذ المجمعات الإستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، يأتي ذلك تطبيقا لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية بهدف تخفيف العبء على المواطنين لافتاً إلى إنه طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم تحديد سبع مجموعات سلع الأساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، و هي ( الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15٪ من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وفي هذا الإطار، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الإستهلاكية للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات وبأسعار مخفضة في المحال التجارية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، لتعزيز الحماية الإجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، إلتزام التجار بتطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، والتي تم تطبيقها من أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

كلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، يأتي ذلك تطبيقاً لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتباراً من أمس بهدف تخفيف العبء على المواطنين لافتاً الي إنه طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم تحديد سبع مجموعات سلع أساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، و هي ( الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض ، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15٪ من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحه والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الإستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة ، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

وتنفيذاً للتوجيهات، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، بشن حملة تموينية على المصانع والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

- تحرير محضر برقم ١٣٨٦٩ جنح مركز شرطة كفر صقر ضد أحد أصحاب المصانع لحيازته سكر مجهول، وتم التحفظ علي ٢٠ شيكارة سكر وزن الشيكارة ٥٠ كيلو باجمالي كميه قدرها طن سكر .

ىتحرير محضر برقم ١٣٨٧٠ جنح مركز شرطة كفر صقر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد ٥ كراتين زيت طعام بكل كرتونة ١٢ عبوة باجمالي ٦٠ عبوه زيت طعام كل عبوة تزن ١ لتر بأجمالي ٦٠ لتر زيت طعام مجهول المصدر.

تحرير محضر برقم ١٣٨٧١ جنح مركز شرطة كفر صقر لأحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير ٣ محاضر بأرقام ١٣٩١٣ و ١٣٩١٤ و ١٣٩١٥ جنح مركز شرطة كفر صقر لعدم اعلان عن أسعار المقررات التموينية لتجار التموين.