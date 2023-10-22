عضو " الغرفة التجارية بكفر الشيخ": المنتج المحلي يوفر 10 آلاف عامل.. وسعر الرومي يبدأ من 220 جنيها

سعد حسن حامد صالح، عضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أكد أن سر تسمية الجبن الرومي يعود إلى اليونانيين، إلا أن المحافظات الساحلية على غرار الإسكندرية تطلق عليه "التركي"، ويتم تصنيعه من اللبن الطبيعى البقرى والجاموسى ولا يدخل فى صناعة الجبنة الرومى أى خامات خلاف اللون والملح ، ولا يدخل فى تصنيعها كما يشاع بطاطس أو أى أصناف أخرى .

وأوضح أنه يتم تصنيع هذا النوع من الجبن من اللبن الطبيعى فقط ويستهلك قرص الجبنة الرومى الذى يزن 13 ( ثلاثة عشر كيلو ) حوالى 150 كيلو مائة وخمسون كيلو لبن خام طبيعى خليط من اللبن البقرى والجاموسى ويستغرق تصنيع الجبنه الرومى فى معامل الألبان حوالى أربعة ساعات لكل تنك لبن يسع حوالى خمسة طن من اللبن الطبيعى وتجهز فى مكابس حوالى ستة وثلاثين ساعه ثم تخرج الى المخازن التى تستغرق فيها من 45 يوم الى ثلاثة شهور فى عملية التسوية قبل البيع النهائى وصلاحية الجبنه الرومى 18 شهر من تاريخ الإنتاج وأهم المحافظات التى يصنع فيها الجبنه الرومى البحيرة وكفرالشيخ ودمياط والشرقية .

الجبنة الرومي لا تصنع فى المصانع الكبرى

وأضاف أن معامل الألبان هى التى تقوم بصناعة الجبنة الرومى ويعمل فى هذا القطاع وداخل هذه المعامل اكثر من عشرة الآف عامل على مستوى المحافظات التى تعمل فى هذا المجال وأهمها محافظتى البحيرة وكفرالشيخ ، والمصانع الكبرى لا تقوم بتصنيع هذا النوع من الجبن حيث أن هذا النوع يحتاج الى دورة كبيرة فى عملية التصنيع والتسوية والشركات الكبرى تهتم بسرعة دوران رأس المال وتعمل فى منتجات أخرى مثل : ( الزبادى – اللبن الرايب – الجبن نباتية الدهن – العصائر ) ، ويوجد تطور كبير فى السنوات الأخيرة فى معامل الألبان والتى أصبح الكثير منها متشابه بالمصانع الكبرى فى تجهيزاته وأدواته .

وأشار إلى أنه يوجد منتجات أخرى تستخرج من صناعة الجبن الرومى ، فشرش الجبنة الرومى يستخرج منه الزبده الطبيعى التى تحول الى سمنه بلدى وأيضاً يستخرج هذا الشرش بروتين يستخدم فى صناعات أخرى مثل مش الجبنه والصناعات المختلفة .

مشاكل صناعة الجبن الرومى:

وأوضح أن صناعة الجبنة الرومى تقابلها بعض المشكلات خلال الفترات الأخيرة وأهمها : الإرتفاع الكبير فى سعر اللبن الخام ووصوله الى 16 ، 17 جنيه لكيلو اللبن البقرى وذلك الإرتفاع من أسبابه الأساسية إقبال الشركات الكبرى والمصانع الكبرى فى شراء اللبن الخام والتنافس مع المصانع الكبرى صعب ، وأيضاً ارتفاع اسعار اللبن الخام تسبب فى ارتفاع سعر الجبنه الرومى لأسعار تتراوح من 220 جنيه الى 250 جنيه للكيلو مقارنة بالعام الماضى من 120 جنيه الى 150 جنيه للكيلو وإرتفاع هذه الأسعار تسبب فى قلة الطلب بنسبة 40% على الشراء فى السوق المحلى ، وكذلك ارتفاع أسعار الخامات الأخرى مثل الملح ولون الجبنه ومنفحة الجبنه ، بخلاف ارتفاع تكاليف العماله والخدمات المختلفة مثل الكهرباء والمياه حيث ان هذه الصناعه تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء ، ولذلك تحتاج هذه الصناعه لدعم من الدوله فى كثير من الأمور المختلفة التى تساعد على تقدم ونمو هذه الصناعة .

لافتاً إلى أن ما يشاع من ضبط كميات فاسدة من الجبنة الرومى " كلام غير دقيق " ، فمراحل الجبنة الرومى تصل الى ثلاث شهور وفى هذه الفترة يتغير شكل الجبنة الرومى الخارجى الى شكل غير مرغوب فيه ويتواجد عليها فى الخارج فطر لونه أخضر وفى بعض الأحيان لونه أسود أو بنى وهذه الفتره طبيعيه جداً ، ويحدث ذلك نتيجة خروج الرطوبة داخل الجبنه وفى نهاية التسوية يتم إزالة هذا الفطر عن طريق الغسيل بمحلول ملح وماء ويصبح نظيفاً تماماً ، وللأسف كثير من موظفى وزارة الصحة والجهات الرقابية ليس لديه المعرفه الكامله بمراحل تسوية الجبنة ويتسبب ذلك فى حدوث أخطاء كثيرة فى معاينة الجبن الرومى داخل المخازن ، ولذلك يجب عمل دورات تدريبية لمن يقوم بمعاينة مثل هذه الأنواع من الجبن لمعرفته بمراحل التسوية وما يحدث لها أثناء عملية التصنيع والتسويق ( التخزين) .

مشيراً إلى أنه يوجد مصانع كبرى تعرض الجبنة الرومى بإسمها التجارى ولكنها لا تقوم بتصنيعه ، تقوم مثل هذه الشركات والمصانع بشراء الجبنة الرومى من المعامل والمصانع الصغيرة وتغير بياناتها بوضع اسمها التجارى بعبوات مختلفة وبأشكال مختلفة مثل ( الجبنة الرومى الفاكيم والجبنة الرومى الشمع) التى تباع فى الهايبر ماركت والمحلات الكبرى ولذلك يجب التدعيم من هذه الشركات والمصانع بالإهتمام بالمعامل والمصانع الصغيرة لإكتمال المنظومة وضرورة تطورها فى الصناعه .

مصر تصدر الجبن الرومى للعالم

منوهاً إلى أن مصر تقوم بتصدير كميات كبيرة جداً من الجبنة الرومى للدول العربية والأجنبية الى السعوديه والإمارات والكويت وعمان وسلطنة عمان ويتم التصدير أيضاً الى أمريكا وبعض الدول الإفريقية ، وتتميز مصر بأنها من أفضل الدول فى تصنيع هذا النوع من الجبن ، ويتم تصدير سنوياً أكثر من ثلاثمائة شحنة من الجبنة الرومى وتقدر بحوالى 4500 طن قابل للزيادة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه مصرى فالإهتمام بهذه الصناعه ودعمها يزيد من الكميات المصدرة للخارج وبالتالى يكون هناك مصدر للحصول على العمله الصعبه .

واختتم حديثه قائلا : صناعة الجبنة الرومى هامة وضرورية ، ومصدر ممتاز للغذاء ، مما يساهم فى تنشيط الصناعات المصرية ومواكبة ومنافسة دولية فى مثل هذه الصناعات ويجب الاهتمام بها وتوعية وتعريف الجهات المختصة لتصدير وتنمية الصناعات بأهميتها وتقديم الدعم من قبل وزارة الزراعة وضرورة وضع حدود بين الشركات الكبرى والمعامل الصغيرة .