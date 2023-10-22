حبس حارس عقار سرق مشغولات ذهبية من فيلا بالجيزة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس حارس عقار سرقة الفيلا التي يعمل بها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن حارس عقار من سرقة الفيلا التي يعمل بها في عن طريق عمل نسخة من المفاتيح حيث مكنته من سرقة مشغولات ذهبية ملك سكان العقار، كما أخفى المسروقات في الحديقة الخلفية للفيلا وتم ضبط الجزء المتبقي من المسروقات لدى شقيق زوجته.

وتباشر النيابة العامة، التحقيق فى واقعة ضبط حارس عقار قام بسرقة الفيلا التي يعمل بها بمنطقة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات محل السرقة وتفريغ كاميرات وكلفت جهات التحقيق بسرعة الإنهاء من تحريات المباحث.

وكلفت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على حارس؛ لقيامه بسرقة بعض المصوغات والمشغولات الذهبية من داخل الفيلا محل عمله، مستخدماً نسخة من المفاتيح.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المسروقات بالحديقة الخلفية للفيلا وضبط الجزء المتبقى لدى شقيق زوجته وتم ضبطه والذى اتفق معه على إخفائها.

وتم تحرير محضر بالواقعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخري أمرت النيابة العامة بحبس متهمين إثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة سرقة خزينة 2 كمبيوتر محمول لاب توب و7 هواتف محمولة بالجيزة.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهمين كهربائى سيارات، وسائق قاما بسرقة خزينة و مستلزمات الهواتف المحمولة وأشياء آخرى بمنطقة أكتوبر.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المسروقات وتفريغ الكاميرات بمحيط المنطقة واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول المواقعة وبيان ما إذا كان هناك وقائع مشابة.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط كهربائى سيارات، وسائق " لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى و 2 كمبيوتر محمول لاب توب و7 هواتف محمولة و 5 ساعات ذكية و مجموعة من مستلزمات الهواتف المحمولة و حقيبة، من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.