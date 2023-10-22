رئيس مدينة سفاجا يتفقد تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بمنطقة الكيلو 8

قاد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمنطقة الكيلو 8 السياحية بالمدينة لمتابعة عدد من المشروعات التطويرية وأعمال التجميل والتشجير، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقا للجدول الزمني.

وخلال الجولة، أعطى شعبان تعليمات للمهندس المسئول عن تطوير المنطقة بسرعة تجميل المدخل الشمالي حيث تجري أعمال تطوير وتجميل منطقة الكيلو ٨ السياحية بإنشاء ممشى جديد ومنطقة عربات الطعام بالكيلو ٨، وتطوير الجزيرة الوسطى أمام منطقة الفنادق بالكيلو ٨.

ووجه رئيس المدينة، بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة بشكل دوري، ومعالجة أي ملاحظات تم رصدها لضمان ظهور المدينة بمظهر جمالي وحضاري في شوارع ومناطق وسط المدينة