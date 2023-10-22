التحقيق مع حارس عقار سرق الفيلا محل عمله بالجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق فى واقعة ضبط حارس عقار قام بسرقة الفيلا التي يعمل بها بمنطقة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات محل السرقة وتفريغ كاميرات وكلفت جهات التحقيق بسرعة الإنهاء من تحريات المباحث.

وكلفت النيابة العامة بإستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على حارس؛ لقيامه بسرقة بعض المصوغات والمشغولات الذهبية من داخل الفيلا محل عمله، مستخدماً نسخة من المفاتيح.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المسروقات بالحديقة الخلفية للفيلا وضبط الجزء المتبقى لدى شقيق زوجته وتم ضبطه والذى إتفق معه على إخفائها.

وتم تحرير محضر بالواقعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية، بمحافظة المنيا، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة والتربح من غسيل الأموال.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لكتابة تقرير مفصل عنها وطالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 75 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ونحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقة زوجها وشخص آخر في منطقة الهرم.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين قاما بالإقدام على التخلص من الضحية بسبب وجود خلاف بين الزوجة السابقة والحالية لبنانية الجنسية.