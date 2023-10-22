القليوبية تشهد افتتاح دور الثمانية من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، أولى مباريات دور الثمانية من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة والمقامة على ملعب مركز شباب سنديون بقليوب، يرافقه الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، وعامر حمدي، مدير إدارة الشباب بالمديرية.

وأقيمت المباراة بين فريقي طحلة "بنها" والإصلاح الزراعي “قليوب” في أولى مباريات دور الثمانية، على أن يلتقى فريق المنزلة وفريق سرياقوس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على نفس الملعب، لتحدد المشاركين في دور الأربعة في الأسبوع المقبل.

وشجع الصبروط، الفرق المشاركة لما تتسم به من أداء مميز خلال الأسابيع العشرة للدورى، والصمود وتحقيق نتائج إيجابية فى كل مجموعة، والتسابق الشريف، مع التأكيد على استمرار ضبط النفس لآخر المباريات، لتحقيق التمثيل المشرف للمحافظة على مستوى الوزارة، وعدم الاعتراض على قرارات الحكام خلال المباريات.

وأكد الصبروط، حرص وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتسليط الضوء على مواهب وقدرات الشباب وترشيحها للاشتراك في فرق الصف الأول ودوري الدرجة الثانية والثالثة.

جدير بالذكر أن دور الثمانية وصل إليه فرق، طحلة، الإصلاح الزراعي قليوب، المنزلة، سرياقوس، الخصوص وبهادة، سنديون وشبلنجة، على أن يتم دور الأربعة يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، ومباراة الثالث والرابع في يوم الخميس ٢ / ١١ من على ملعب سنديون.