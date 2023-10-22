نشرة الحوادث|القبض على سارق سيدة وإطلاق النار بالطريق العام.. انقلاب أتوبيس أعلى محور حسب الله الكفراوي

يرصد موقع الوفد خلال السطور الآتية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأحد وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

حريق يلتهم شقة سكنية في البدرشين



اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وبالفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، وذكر مالك الشقة أنه لا يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، كما تم معاينة الشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.



سرق سيدة وأطلق النار على آخر.. ضبط لص الفيوم



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، القبض على عاطل، له معلومات جنائية؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد من "سيدة" بدائرة قسم شرطة أول الفيوم مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات".

كما أصيب أحد الأشخاص بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته وذلك حال محاولته الإمساك به، وبحوزته (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار- حقيبة اليد المستولى عليها)

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور حسب الله الكفراوي



أصيب 6 أشخاص صباح اليوم الأحد، بسبب حادث انقلاب أتوبيس مينى باص أعلى محور حسب الله الكفراوي بمنطقة المعادى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للمرور، فإن الحادث وقع في تمام الساعة 10:30 صباحًا، عندما كان الأتوبيس يسير أعلى محور حسب الله الكفراوى، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى المعادي العام، حيث تلقوا العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ارتكبوا 19 واقعة.. ضبط لصوص الدراجات النارية في بني سويف



نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سيوف، في ضبط 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن 19 دراجة نارية مستولى عليها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.



المتهمة بإنهاء حياة زوجة طليقها في الهرم: كنت عايزة أرجعله تاني



كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات واقعة قتل إحدى السيدات بالجيزة، وتبين أن طليقة زوج الضحية وصديقها وراء الحادث لرغبتها في الانتقام منها لرغبتها العودة لطليقها.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (سائق - مُقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته من عمله عثر على جثة (زوجته "تحمل جنسية إحدى الدول" وبها سحجات متفرقة بالجسم).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة (طليقة المُبلغ ، وصديقها - مقيمان بالقاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررت المتهمة الأولى باتفاقها مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة انتقاماً من المجنى عليها، لرغبتها في العودة لطليقها مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

