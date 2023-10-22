تذليل المعوقات المتعلقة  بمشروعات الصرف المُغطى للأراضي الزراعية

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماعاً بحضور اللجنة المُشكلة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف االمُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام ما قامت به اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى ، واستعراض الإجراءات والخطوة اللازمة لزيادة التحصيل عن تلك المشروعات ،مع التأكيد على تضافر الجهود والتنسيق لتذليل أية معوقات في هذا الجانب وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة من الري والزراعة والصرف.

حضر الاجتماع المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة هبة طه مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار، وأعضاء اللجنة من مسئولي الرى ، الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف هيئة المساحة الضرائب العقارية إدارة الصرف ببني سويف.