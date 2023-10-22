رسالة وبيت شعر من المحامين للاحتلال الإسرائيلي

"لسة ما اخدش الرضعة يا ناس.. اخد بدل الرضعة رصاص.. القانون الدولى فين جاوبوا علينا ليه ساكتين.. حد يقول للأمريكان الإنسان هو إنسان.. لا توطين ولا تهجير احنا صبرنا عليكو كتير.. قالها الرئيس وموافقين على الحدود كلنا جاهزين" هتافات المحامين أمام نقابتهم فى رمسيس.

وجه المحامون رسالة لإسرائيل من أمام نقابتهم بهتاف "سيناء مش للبيع وغزة مش هتضيع"، وسط توافد الأعضاء للمشاركة فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

كما وجه أحد المحامين فى بيت شعر رسالة للاحتلال الإسرائيلي اتظن انك قد طمست هويتي أو محوت تاريخي ومعتاتي، عبثا تحاول انا كالقيامة ذات يوم اتي" والتي شارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، للتنديد بالاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023.

ودعى مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.