شدي حيلك يا فلسطين.. هتافات المحامين على سلالم النقابة لرفض العدوان الصهيوني

"المقاومة مش ارهاب.. فلسطين عربية ويا شعوب العالم يا سادة الي فى غزة اسمه إبادة.. فين ضمير العالم فى الي بيحصل فى فلسطين.. شدي حيلك يا فلسطين.. احنا ضد الصهيونية" هتاقات رددها المحامين هلال وقفتهم على سلالم نقابتهم اليوم الأحد.

ووسط تشديدات أمنية فى شارع رمسيس، توافد المحامين للمشاركة فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي شارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، للتنديد بالاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023.

ودعى مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.