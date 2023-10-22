الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

توافد المحامين للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

وقفة نقابة المحاميين
وقفة نقابة المحاميين

بدء توافد المحامين للمشاركة فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي شارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، للتنديد بالاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. 

txt

نقابة المحامين بجنوب سيناء تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

txt

غدًا المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.. وتدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

تأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023. 

ودعى مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.
 

 

الجريدة الورقية