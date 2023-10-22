توافد المحامين للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

بدء توافد المحامين للمشاركة فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي شارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، للتنديد بالاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023.

ودعى مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.

