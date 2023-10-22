محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بحركة تنقلات محدودة بمشتول السوق ومنيا القمح

لتحسين مستوى الأداء..

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 9002 لسنه 2023 بإنهاء تكليف جنات عبد الفتاح عبدالوهاب نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق ونقلها للعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر محافظ الشرقية إنهاء تكيف كلٍ من:

أشرف عبدالوهاب حسانين - نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق.

سيد حسن عبدالحميد - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمُنير.

هدى محمد حافظ رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت.

شحاته أحمد محمدي سكرتير الوحدة المحلية القروية بنبتيت.

ونقلهم للعمل برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

ولتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين قرر محافظ الشرقية إعادة تنظيم العمل بين كلٍ من:-

· أحمد عبد المنعم السيد محمد - الثالثة التخصصية تنمية إدارية - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمحمدية برئاسة مركز ومدينه منيا القمح للقيام بعمل نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق.

· حسين محمد حسين - الأولى التخصصية تنمية إدارية - رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزيزية بمركز ومدينه منيا القمح للعمل نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق.

· السيد رأفت السيد أحمد - الثالثة التخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت.

· محمد خيري محمد حسن - الأولى التخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالمنير.

· رضا السيد حمدان - الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش.

· أنور محمد عبدالله محمد - الثانية التخصصية الزراعه برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة.

· محمد عبدالخالق طلبة - الأولى التخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بنبتيت.

· ياسر رجب منصور - الأولى التخصصية الزراعة برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمُنير.

· وليد أحمد إبراهيم - الأولى التخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء لإعادة تنظيم العمل وللصالح العام ولتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة بمركز ومدينة بلبيس بزيارة تفقدية لقرية انشاص الرمل للتأكد من تنفيذ تعليماته التي اسداها لرئيس المركز في زيارته المفاجئة للقرية أمس الأول، وكذا لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، زيارته بتفقد شوارع القرية للاطمئنان على تنفيذ تعليماته السابقة بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها أولا بأول وكذلك تسوية شوارع القرية وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الشارع لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما التقى محافظ الشرقية، بعدد من الأهالي وأدار معهم حواراً هادئاً وتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء بسويقة القرية للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، من "خضروات، فواكه، لحوم، أسماك، بقوليات"، وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، والتأكد من عدم المبالغة أو المغالاة في الأسعار، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية رادعة.

استفسر المحافظ من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين قائلاً أنه يتابع بنفسه تنفيذ مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الأساسية والألبان والدواجن بنسب تتراوح من 15-25 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لوكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية والتأكد من التزام الباعة بتقديم منتجاتهم بالأسعار المناسبة مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.