الشباب والرياضة: مبادرة"أنت الحياة" تصل بورسعيد والشرقية

نفذت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والارشادية، مبادرة " أنت الحياة " بمحافظتي بورسعيد والشرقية .

بمركز شباب ٦ أكتوبر بمحافظة بورسعيد، شارك ٥٠ جوال وجوالة من مراكز شباب محافظة بورسعيد، قاموا بتعريف أطفال وشباب المدينة بالحركة الكشفية وأهميتها بطريقة مبسطة عن طريق الألعاب السمرية والأغاني الكشفية التي من خلالها يتم التعرف على النشاط الكشفي داخل مراكز الشباب، مع تعريفهم ببعض مباديء الإسعافات الأولية ، بالإضافة لمعاونة القافلة الطبية في التنظيم .

بمركز الحسينية بقرية الظواهرية بمحافظة الشرقية، شارك أكثر من ٢٠٠ طفل وشاب من أهل القرية، حيث قام فرق الجوالة بتدريب الأطفال والشباب علي المهارات الكشفية( التخييم - الإسعافات الأولية - ورشة فنية للرسم مع ممارسة الألعاب الكشفية)