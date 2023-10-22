البحيرة: ضبط 3 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بتكليف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالبحيرة ولك بتنفيذ عدة حملات تموينية على مدن ومراكز المحافظ حيث أسفرت الحملة عن:-

ضبط 3 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع دون ترخيص بمركز شبراخيت، وكمية كبيرة من حلوى منتهية الصلاحية و40 شيكارة أسمدة زراعية مجهولة المصدر و18عبوة بويات مجهولة المصدر، كما تم تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

وبمركز إيتاى البارود ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص بمقدار 23 جرامًا بالرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، ومخبز تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم و35 مخبزًا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و8 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين و 14 محضر لعدم وجود سجل زيارات.

وبمركزى رشيد وحوش عيسى ضبط كمية من سلع غذائية منتهية الصلاحية و 3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى مركزى إدكو وكفر الدوار ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين و12 محضر لمحلات سوبر ماركت لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. هذا وقد أكدت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.