بسبب التقصير في العمل.. إعفاء مدير الإدارة الصحية بقليوب من مهام عملها

قام الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية والدكتورة فاطمة عبدالمنعم مدير عام الطب الوقائي بالمرور علي عدد من وحدات الرعاية الأولية التابعة للإدارة الصحية بقليوب، وتبين تردي الأداء، وضعف الإشراف، وتغيب معظم أفراد الطاقم الطبي، والإداري، مما أثر على سير العمل.

الأمر الذي دعي لاستدعاء بعض العاملين من الوحدات الأخرى لتيسير استئناف العمل داخل الوحدات المذكورة.

هذا وقد قرر الدكتور حموده الجزار إعفاء الدكتورة سامية محمد مدير الإدارة الصحية بقليوب من مهامها الوظيفية، وتم تكليف د. رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية؛ بالإشراف علي إدارة قليوب إلي جانب عملها.

كما تم إحالة المقصرين للتحقيق العاجل.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيضرب بيد من حديد وأنه لا تهاون مع المقصرين، مهما كلف الأمر.