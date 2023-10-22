تاريخ مواجهات ميلان ويوفنتوس.. عقدة منذ 5 سنوات

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة تجمع بين فريقي ميلان ويوفنتوس، في واحدة من المواجهات العريقة بالكالتشيو الإيطالي والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري الإيطالي ويحتضنها ملعب "سان سيرو"، معقل الروسينيري.

ونعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات ميلان ويوفنتوس، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإيطالي اليوم كالتالي:

ألتقي فريقي ميلان ويوفنتوس من قبل في 223 بجميع المسابقات، حيث ستكون مباراة اليوم رقم 224 في تاريخ مواجهات ميلان ويوفنتوس.

وخلال 223 جمعتهما من قبل، حقق ميلان الفوز في 65 مباراة، مقابل 87 انتصارًا لفريق يوفنتوس، بينما تعادلا في 71 مواجهة.

وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ميلان 290 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 328 هدفًا من لاعبي يوفنتوس.

وعلى الصعيد المحلي، تقابل الفريقان في 176 مباراة، حقق خلالهم ميلان الفوز في 53 مباراة، مقابل 67 انتصارًا لفريق يوفنتوس، بينما تعادلا في 56 مواجهة.

ويعيش فريق يوفنتوس في فترة تعيسة بمواجهاته أمام ميلان، حيث لم يحقق عليه أي انتصار في آخر خمس مواجهات، بعدما تعرّض لثلاث هزائم وتعادلين.

- وكانت آخر مواجهتين قد جمعت بين الفريقين في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي 2022-2023، انتهت كلاهما بفوز ميلان بنتيجة هدفين نظيفين وهدف دون رد.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ويوفنتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة ميلان ويوفنتوس المرتقبة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، وبالتحديد قناة أبو ظبي سبورتس بريميوم 1 بتعليق المُعلق المصري المُميز بلال علام.

ترتيب ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

يملك ميلان 21 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي جمعها من 8 مباريات، ويسعى الروسونيري لتحقيق الفوز على السيدة العجوز من أجل مواصلة التمسك بصدارة المسابقة في ظل المنافسة الشرسة مع الإنتر.

حيث حقق الروسينيري 7 انتصارات وتعرض لهزيمة وحيدة، بينما سجل لاعبيه 16 هدفًا، وتلقت شباكهم 8 أهداف.

فيما يملك يوفنتوس رصيد 17 نقطة جمعها 8 مباريات أيضًا، وسيحاول فريق السيدة العجوز إحراج ميلان علي ملعبه وخطف الثلاث نقاط لمواصلة الصعود نحو الصدارة.

حيث تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق الانتصار بـ 5 مباريات، وتعادل في مناسبتين، وهُزم في لقاء، بينما أحرز نجومه 14 هدفًا، وتلقت شباكهم 6 أهداف.