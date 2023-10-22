حازم متولي: فخورون بإطلاق شركة سوبر باي للمدفوعات الإلكترونية

أعرب المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من e&، عن فخره بالتعاون مع بنك مصر في إطلاق شركة سوبر باي SuperPay للمدفوعات الإلكترونية، كخدمة جديدة المدفوعات الرقمية في مصر.

قال متولي خلال مؤتمر صحفي لإطلاق شركة سوبر باي SuperPay للمدفوعات الإلكترونية، الأحد، إن رؤية شركة اتصالات هي أن تكون مشغل تكنولوجي متكامل وليس مشغل اتصالات فقط.

أشار متولي إلى أن بعض الخدمات الجديدة التي تطلقها الشركة تكون من خلال شراكة مع بعض الشركات، أو إطلاق شركات جديدة.

تابع طارق ناجي الرئيس التنفيذي لشركة سوبر باي: “نسعى لتقديم الخدمات التكنولوجية لمساعدة الدولة في خططها للتنمية”.

أوضح ناجي أن بنك مصر من أهم البنوك في مصر، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة لتقديم خدمات مالية آمنة.

أضاف ناجي: "نعد جميع شركائنا بتقديم خدمة آمنة للعملاء، كا أننا نقدم نظام دفع إلكتروني شامل.

لفت إلى أن شركة سوبر باي توفر خدمات الدفع الإلكتروني سواء الدفع أون لاين أو الدفع لاحقاً، ويمكن دفع جميع أنواع الفواتير، منها على سبيل المثال التعليم.