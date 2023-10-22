1700 فرصة عمل للشباب بمشروع الضبعة.. التفاصيل

أعلنت وزارة العمل عن توفير 1700 فرصة عمل للشباب من الذكور للعمل بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمشروع الضبعة تحت رعاية شركتى ( نيكيست أتوم ستروي – تريست روسيم ) ، على مهن لحام ، وحداد مسلح ، وعامل خرسانة وفنى تركيب هياكل معدنية ، ممن لديهم خبرة سنة واحدة فى العمل فى كل مهنة ، برواتب مجزية ، مع توفير العديد من المزايا للمتقدمين ، يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة.

واوضحت الوزارة، إن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، قد قامت بالتنسيق مع الشركات العاملة فى إنشاء المحطة لتوفير تلك الفرص ، والتى تشمل 600 حداد مسلح ، و600 عامل خرسانة ، و300 لحام ، و200 فنى تركيب هياكل معدنية ، مع تحديد المزايا التى تتمتع بها تلك الوظائف فيما يلى : وسيلة مواصلات لموقع العمل ذهاباً وإياباً ، وإقامة ، وتوفير زى خاص ، ووجبات غذائية ، وإجازات سنوية ..وعلى الراغبين فى الحصول على تلك الوظائف التقديم من خلال موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط : https://www.manpower.gov.eg/ .