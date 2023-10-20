وزيرا العمل والتنمية المحلية يبحثان التعاون المشترك بحضور رئيس عمال مصر

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أمس الخميس، مع حسن شحاتة، وزير العمل، بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

استعرض "الوزيران" ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة في المحافظات، ومن بينها تعزيز علاقات العمل، ومجالات التدريب المهنى وربطها بسوق العمل، فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وضمن محور التمكين الاقتصادي للمبادرة.

وتطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات الخاصة بإعطاء دفعة للاقتصاد المحلى بمحافظات الجمهورية وتوفير فرص عمل في إطار جهود وزارة العمل في هذا الشأن وتحقيق التعاون بين برامج ومبادرات وزارة التنمية المحلية ومبادرات وزارة العمل فيما يخص عمليات التشغيل بما يساهم في تحسين مستوي معيشة الأسر وزيادة دخلها وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرصه على التعاون المشترك مع وزارة العمل في المجالات التي تخدم أهالينا في جميع المحافظات، مشيدًا بجهود الوزارة الملموسة خلال الفترة الماضية فيما يخص تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في مختلف الوظائف داخل وخارج مصر.

وأشار حسن شحاتة وزير العمل، إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وتنفيذ بعض المبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دور الدولة ممثلة في وزارة العمل في تعزيز علاقات العمل داخل المصانع والشركات، ومتابعة المنشآت للتحقق من تنفيذ القوانين ذات الصلة التي تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ولائقة، متطلعا إلى المزيد من التعاون لصالح طرفي العملية الإنتاجية.