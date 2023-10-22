وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية بأحكام قانون العمل وحقوق المرأة بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12لسنة 2003 ، وقانون الطفل والقرار 215لسنه2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع ادارةالرعاية وادارة رعاية الطفل ، وذلك بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عامل بالشركة ، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها لكافة العاملين في القطاع الخاص والإستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التنمية والمكاسب للطرفين .

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة ، أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالسن المناسب لعمل الاطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لاتعرض حياة الاطفال للخطر ، كما ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواه بين الحنسين ، وذلك حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، كما حاضر بالندوة زيزي مصطفي مدير ادارة الرعاية ، وصفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، ورشا احمد.مدير مكتب تفتيش الزيتون ، واسماء عاطف مفتش تفتيش مكتب عمل الزيتون بحضور هشام حلمي مدير شئون العاملين بشركة جيزة للغزل والنسيج