الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصاديًا بالغربية

ندوة للتوعية بدور
ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصاديًا

أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعوية حول دور المرأة  وتمكينها الاقتصادي من خلال وحده المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة  وتأمين بيئة العمل التابعة للمديرية ، حيث جرى خلالها التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والقضاء علي كافه أشكال التمييز ضدها ، وذلك بمدرسة الامريكان الدولية بطنطا ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون ، مع الاهتمام بالمرأة وتمكينها إقتصادياً والمساواة بين الجنسين واهمية دور المرأة في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة داخل جميع المنشآت العاملة بالمحافظات .

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ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصاديًا 

واوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، في تقريرٍ للوزارة ، أنه ألقى المحاضرة الدكتوره أمل وريده مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة و تنمية الأسرة المصرية ، كما تناولت الندوة موضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الاسرة المصرية وتطوير العمل ، كما جري التاكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأة ، والتى تعيق ترقى النساء الى المناصب العليا  وتم عرض القرارات الوزاريه رقم 43 و 44  الخاصة بتشغيل النساء ، وكذلك شرح انواع مخاطر العمل و طرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية .

ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصاديًا 

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