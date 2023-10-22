وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصاديًا بالغربية

أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعوية حول دور المرأة وتمكينها الاقتصادي من خلال وحده المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل التابعة للمديرية ، حيث جرى خلالها التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والقضاء علي كافه أشكال التمييز ضدها ، وذلك بمدرسة الامريكان الدولية بطنطا ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون ، مع الاهتمام بالمرأة وتمكينها إقتصادياً والمساواة بين الجنسين واهمية دور المرأة في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة داخل جميع المنشآت العاملة بالمحافظات .

ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصاديًا

واوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، في تقريرٍ للوزارة ، أنه ألقى المحاضرة الدكتوره أمل وريده مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة و تنمية الأسرة المصرية ، كما تناولت الندوة موضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الاسرة المصرية وتطوير العمل ، كما جري التاكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأة ، والتى تعيق ترقى النساء الى المناصب العليا وتم عرض القرارات الوزاريه رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء ، وكذلك شرح انواع مخاطر العمل و طرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية .