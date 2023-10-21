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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السفير الفلسطيني بالقاهرة: أمريكا شريك في قصف غزة.. ومجلس الأمن فشل في تحمل مسؤولياته

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن أركان الإدارة الأمريكية كافة مُنحازون انحيازًا سافرًا كاملًا إلى جانب إسرائيل، وهي شريك رئيس في الحرب والعدوان على غزة، وهي من يوظف السلاح والأموال والجنود، لذلك نحن نُحمّل الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية.

حوار السفير الفلسطيني مع “الوفد”

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السفير الفلسطيني بالقاهرة: المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته تجاه غزة

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السفير الفلسطيني بالقاهرة يوجه رسالة لمصر بعد دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

 وأضاف السفير الفلسطيني “اللوح” في حديثه للوفد، أن أمريكا تستخدم حق "الفيتو" بمجلس الأمن لإجهاض أية مشاريع مقدمة من المجموعة العربية أو مجموعات دولية ودول صديقة أخرى بهدف حماية إسرائيل أولًا وعدم إنصاف الشعب الفلسطيني ثانيًا، مؤكدًا أن ما حدث من فشل تبني مشروع القرار الروسي المقدم من روسيا ودولة الإمارات العربية الشقيقة العضو العربي في مجلس الأمن، هو فشل ذريع لمجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في وقف الحرب على غزة ووقف العدوان وحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني من المدنيين العُزّل من النساء والأطفال والشيوخ. 

 

وناشد السفير الفلسطيني، أمريكا بتحمل مسؤولياتها وممارسة تأثيرها على إسرائيل وإنقاذ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة من خطر هذه الحرب المستمرة التي سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة اللذين هما جزءًا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار الدوليين، وكذلك إنجاح كل الجهود المبذولة لبناء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

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