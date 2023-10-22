وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالسويس

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي مقر محافظة السويس في مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء السويس في بعض القطاعات علي أرض المحافظة.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلي مقر المحافظة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.