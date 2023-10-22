الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالسويس

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي مقر محافظة السويس في مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء السويس في بعض القطاعات علي أرض المحافظة.

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وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلي مقر المحافظة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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