وزير التنمية المحلية الأسبق في ضيافة محافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الحياة "، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لحضور فعاليات ختام مشروع حاضنة الإبتكار الاجتماعي " ضفاير "، المنفذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

ورحب محافظ سوهاج بزيارة اللواء " محسن النعماني "، معربا عن تقديره لما قدمه من خدمات جليلة طوال فترة عمله محافظا لسوهاج، ثم وزيرا للتنمية المحلية، وكذلك للدور المجتمعي الهام الذي تقوم به مؤسسة " صناع الحياة مصر "، في دعم القضايا المجتمعية .

ومن جانبه أكد النعماني، على اعتزازه بمحافظة سوهاج وأهلها، مشيداً بما تشهده المحافظة من تطوير ومشروعات تنموية في شتى المجالات؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مقدما الشكر للسيد المحافظ وجميع أهالي سوهاج على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال .