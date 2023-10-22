الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 37

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 37، وذلك عن الفترة من 14 - 20 أكتوبر الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات الملتقى الثالث للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والذي أقيم على مدار يومي 14 – 15 أكتوبر الجاري لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة وتعزيز التعاون مع الدول المختلفة، حيث استعرض الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، الاشتراطات اللازمة ومعايير الجودة للتوسع في تصدير التمور لمختلف الأسواق الخارجية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 86 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 7 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 3 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 20 زيارة، وسجلت 4 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأصدرت الإدارة 294 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3345 رسالة بإجمالي 152000 طن بزيادة قدرها 30000 طن عن الأسبوع الماضي ، تنوعت مابين 550 صنف من سكر ومصنعاته وخضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، ثم البطاطس بإجمالي 3000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 13000 طن، تليه المانجو بـــإجمالي 6000 طن، ثم الفراولة بإجمال 5000 طن.

ومثلت إيطاليا الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وفيتنام من إجمالي 142 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 510 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 466 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 410 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1985 رسالة بنحو 350000 طن، وتم رفض 21 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 185 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وليتوانيا والأرجنتين.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 526 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ 430 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 371 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 73 منتج و2 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت 503 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 28 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الشرقية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 3 زيارات معلنة لمضارب الأرز بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ، وتسجيل 3 مضارب أرز بمحافظتي البحيرة ودمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 49 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 43 شكوى، وجاري فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 1114 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 8 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1559 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 372 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 269 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 126 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرعي الهيئة بمحافظتي الشرقية وبني سويف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 2 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الإسكندرية، المنوفية، جنوب سيناء، القاهرة، القليوبية، الجيزة، قنا، البحيرة، بني سويف والدقهلية، وتم معاينة عدد 2 مخزن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظتي قنا والجيزة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، القليوبية وبني سويف، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 53 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، السويس، القاهرة وبور سعيد، وتم تسجيل 5 مطاعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 27 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والقليوبية، وسجلت 8 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 468 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 3 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 20 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 4 منشآت لتداول الأسماك.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 10 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.