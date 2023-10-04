الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سلامة الغذاء: حملة للتوعية بالشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية

طارق الهوبي رئيس
طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

اطلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة طموحة للتوعية بسلامة الأغذية بالشراكة المكثفة مع قطاع المستهلكين والمنتجين والهيئات والمنظمات الوطنية .

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وأوضح طارق الهوبي ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء" أن هذه الخطة تدعم عمل الهيئة في اتّباع أفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، وهي مستوحاة من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أن تكون جهة رائدة في الرقابة على الأغذية على المستوى الإقليمي والعالمي. 

وأضاف " الهوبي " أن الشعار الجديد هو جزء من حملة طموحة للتوعية بسلامة الأغذية والتي ستشهد تطور شراكة مكثفة مع قطاع المستهلكين والمنتجين والهيئات والمنظمات الوطنية ذات الصلة والتي ستساعد على اعتماد الهيئة كمصدر موثوق به للمعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية . 

 وكان "الاجتماع التأسيسي للمنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية (AFRAF)" ، الذى ينظم بحضور 38 بلد أفريقي ، وبالشراكة بين الهيئة ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) وسيعقد فى الفترة من 11-13 أكتوبر الحالي فى العاصمة الإدارية الجديدة ، بما يعزز حماية المواطن الأفريقي وخلق بيئة موائمة لتجارة وتداول السلع الغذائية والزراعية فى جميع إنحاء إفريقيا .

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