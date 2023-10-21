غداً..مُحاكمة مُتهمي "خلية الجوكر"

تنظر محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 24 متهماً في القضية المعروفة بـ"خلية الجوكر الإرهابية".

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وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عدد من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا تهمة ترويج أفكار عدائية، الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.