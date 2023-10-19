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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الثلاثاء..مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة شقيقته ووالدته

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، يوم الثلاثاء، مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقته ووالدته، والشروع فى إنهاء حياة زوج شقيقته بمنطقة الهرم.

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تفاصيل بشعة لجريمة إنهاء حياة الصبي الفلسطيني في أمريكا

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إحباط بيع 10 طن زيت متهالك مُرتجع

وأسندت النيابة العامة للمُتهم في القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر الاتهامات المُشار إليها.

وكشفت التحقيقات أن المُتهم المُقيم في منطقة الأهرام بالجيزة في 2020/11/17 بدائرة الهرم  أنهى حياة شقيقه المجني عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وذلك بعد أن نشبت بينهما  مشادة فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان أنهى حياة والدته المجني عليها  بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وجاء ذلك بعد أن هبت لنجدة ابنها من تعدي المتهم عليه، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

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