غداً.. مُحاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة فتاة لسرقتها في حدائق القبة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، مُحاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة فتاة لسرقتها في حدائق القبة.

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وعثرت السلطات المعنية على جثمان الشابة الراحلة التي تبلغ من العُمر 32سنة وقد تعرض جسدها للطعن داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة.

وكشفت التحقيقات قيام المُتهم العاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.