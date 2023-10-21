السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع وآخرين في "تمويل الإرهاب"

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب لجلسة 19 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة. 

اقرأ أيضاً: صفعة جديدة للسارق الذي لم يعي الدرس


 

txt

السجن المشدد 3 سنوات لترزي تعدى على فتاة

txt

صفعة جديدة للسارق الذي لم يعي الدرس

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم  تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الاتهامات الاتهام بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كلا منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

مواد متعلقة

تأجيل مُحاكمة 73 مُتهماً في "خلية التجمع"

السجن المشدد 3 سنوات لترزي تعدى على فتاة

السبت.. مُحاكمة عاطل وزوجته مُتهمين بإنهاء حياة سائق لسرقة التوك توك الخاص به

السبت..سماع مرافعة النيابة في "اللجان النوعية بحلوان"

الإثنين.. استكمال محاكمة متهم في حرق كنيسة كفر حكيم

الثلاثاء.. مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة شقيقته ووالدته

غداً..مُحاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين

غداً.. استكمال مُحاكمة 5 مُتهمين في جماعة حازمون

الجريدة الورقية