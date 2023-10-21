تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع وآخرين في "تمويل الإرهاب"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب لجلسة 19 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الاتهامات الاتهام بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كلا منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.