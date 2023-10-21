«برايم» تتفاوض مع جهاز أبوظبى للاستثمار لضخ 25 مليون دولار فى السوق المحلى

38% الحصة

تتولى شركة «برايم كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات التابعة لـ«برايم القابضة للاستثمارات المالية» إجراءات الاستشارات المالية، وعملية التقييم الفنية لصالح جهاز أبوظبى للاستثمار تمهيدًا لبيع حصة الجهاز فى أحد البنوك التونسية.

قال الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة «برايم القابضة» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن شركة «برايم كابيتال» التابعة تتولى عملية الاستشارات المالية والتقييم لصالح جهاز أبوظبى بهدف بيع الحصة المملوكة للجهاز فى أحد البنوك التونسية، والتى تبلغ نحو38%.

أضاف «عياد» أن حصيلة عملية البيع للجهاز تصل إلى نحو25 مليون دولار، حيث تعكف «برايم» على التفاوض مع الجهاز على توجيه حصيلة البيع للاستثمار فى قطاعات السوق المصرى، كونه الأكثر نموا فى المنطقة.

أشار «عياد» إلى أن استثمار حصيلة البيع فى السوق المصرى سيعمل على تعزيز حجم الاستثمارات الاماراتية فى كافة القطاعات المستثمر فيها من الجانب الاماراتى.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، قد وافقت مؤخرا على توصية المستشار القانونى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد رئيس مجلس الإدارة الأسبق، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص عقود العمل الخاصة به ومن ضمنها إبلاغ الأموال العامة عن الوقائع المذكورة فى التوصية.