رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب وقف التصعيد ونريد حل الدولتين

قالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم السبت، إن هناك شخصًا ما أو كيانًا يحاول القيام بعمل حرب دينية وتصديرها للمشهد، وهذا الأمر لا أحد يريده.

وأضافت ميلوني في تصريحات صحفية ، أنه يجب الحفاظ على الدعم ومنع التصعيد وإيجاد حلول بعيدة المدى لفلسطين وإسرائيل.

وأوضحت ميلوني أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ في تنفيذ بعض الأعمال التي قد أجريت بالفعل بحيث يكون كلا البلدين على الطاولة نفسها.

وحول اتهام الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف الجانب الفلسطيني، قالت رئيسة وزراء بريطانيا، إنه يدافع عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ووجودها، وكان يجب أن يقف بجانبها الاتحاد في البداية على الأقل عقب ما فعلته فصائل المقاومة الفلسطينية، لكن في النهاية نريد حل للدولتين.

وفي سياق متصل أعلنت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى مطار العريش لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم السبت أنه "بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ قررت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري".

وأوضح البيان أن هذه المساعدات العاجلة تعبر عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر.