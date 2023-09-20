جورجيا ميلوني: لن أسمح بأن تصبح إيطاليا مخيماً للاجئين في الاتحاد الأوروبي

بعد وصول آخر مراكب الموت اليوم الاربعاء من تونس..

رأت رئيسة المفوضية الاوروبية، ان جزيرة لامبيدوزا الايطالية أصبحت هي البوابة الرئيسية للمهاجرين في ايطاليا، و اوروبا تعلن ولاول مرة ومعها باريس دعمهم و تضامنهم مع ايطاليا.

وأضافت المفوضية الأوروبية: “فالظاهرة لازالت قاسية، والضحايا متنوعة، امهات واطفال رضع، وقصر في اعمار الطفولة والشباب، جميعهم ضحايا لرحلات الموت حينما لم يستطع أحد من إنقاذهم، بعد عبور المتوسط، وما ادراك مالمتوسط، مقبرة الاحلام وضحاليا تجارة البشر. يصلوا على متن حطام قوارب صغيرة ، غير صالحة وغير مصرح لها بالسير والإبحار”.

وقد أقلعت من تونس، كي تصل الي لامبيدوزا ، وسط المشاهد المثيرة للغضب والحزن الشديد ، ورفض السلطات الايطالية والفرنسية بل والاوروبية لتلك الفوضى العارمة على سواحلها".

ومن خلال تواجده في قلب الحدث، يؤكد الدكتور ابراهيم يونس مستشار اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، ان جزيرة لامبيدوزا الايطالية تعاني وبشدة في الآونة الأخيرة ازدحام سواحلها بالكم الهائل من المهاجرين، حيث يقع على كاهلها في هذه الايام الأحمال الثقيلة، نتيجة تفشي تلك الظاهرة بعواقبها الوخيمة، بعد ان وصل إلى اراضيها قرابة 8500 مهاجر، فقط في ثلاثة ايام من الاسبوع الماضي.

وتؤكد هيئة حصر المهاجرين الممثلة لايطاليا في الاتحاد الاوروبي ان تعداد المهاجرين منذ مطلع العام الحالى قد وصل الى نحو 130 ألف مهاجر، مقارنة ب 68200 في عام 2022، وهذا بحسب ما سجلته ايضا وزارة الداخلية الايطالية.

من هنا ومع التزايد المستمر، طلبت ايطاليا التدخل السريع و مساعدة الاتحاد الاوروبي، لمواجهة هذا الاقبال الكثيف الذي لم يتوقف.

في حين تضامنت فرنسا مع روما وطالبت هي الاخري التدخل والدعم السريع من قبل الاتحاد الاوروبي في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لامبيدوزا وايجاد الحلول الممكنة.

ومن جانبها قامت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" اول امس الاحد 17 سبتمبر الجاري بزيارة الجزيرة، تلبية لدعوة جورجا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا.

وجدير بالذكر ان جورجا ميلوني كانت قد دعت الاتحاد الأوروبي، ايام قليلة قبل وصول مركب تونس الاخير الى لمبيدوزا، دعته إلى التحرك بشكل سريع "ببعثة بحرية" لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا، وتعهدت ميلوني باتخاذ إجراءات صارمة ردا على زيادة وفود المهاجرين الذي حدث في الأسبوع الماضي..

في الوقت ذاته نظم العشرات من سكان لامبيدوزا المظاهرات، احتجاجات على خطة بناء مخيم جديد لاستضافة المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وتقع الجزيرة في موقع متميز في حوض البحر المتوسط ​​ما بين تونس ومالطا، وجزيرة صقلية الإيطالية "الأكبر حجما".

وتعتبر لامبيدوزا بعد هذا التكدس المرعب من المهاجرين غير النظاميين، هي البوابة الرئيسية للوصول الى سواحل الأحلام، و أول ميناء يقصده العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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