جورجيا ميلوني: ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

خلال قمة القاهرة للسلام..

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، إنه يتعين على المجتمع الدولي منع تصاعد الحرب بين إسرائيل حماس، ووضع خريطة طريق لحل الدولتين.

وأوضحت ميلوني، أنها تحاول الدفع من جانبها؛ لإيجاد نقطة للحوار والسلام في المنطقة.

وأكدت، يجب أن ينتبه الجميع إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفة: “أنه يجب أن يكون هناك سلام دائم من أجل الفلسطينيين، فضلاً عن ضرورة إجراء حوار سلمي”.

وتابعت رئيسة الوزارة الإيطالية: أنه يجب أن نقف جميعاً كحكومات إلى جانب حماية المدنيين الأبرياء فى حالة الصراع بالمنطقة، خاصة أن هناك إيطاليين في غزة.

جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة دولية وإقليمية واسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وبحث مستقبل عملية السلام، ووقف التصعيد في قطاع غزة.

ويشارك أكثر من 34 دولة في قمة القاهرة للسلام، إضافة إلى 3 منظمات دولية، فضلاً عن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.