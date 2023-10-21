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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وفاة شقيق روي فيتوريا مدرب منتخب مصر..والاتحاد ينعيه

فيتوريا
فيتوريا

نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي  و جهاز منتخب مصر  ، البرتغالي روي فيتوريا في وفاة شقيقه .
 

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فيتوريا " معجب" بهذا اللاعب بعد مباراة الجزائر

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روي فيتوريا: على الشعب المصري أن يفخر بلاعبي المنتخب

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أول تعليق من فيتوريا على قرعة منتخب مصر في أمم أفريقيا



ويتقدم مجلس اتحاد الكرة و المنتخب بأحر التعازي للبرتغالي روي فيتوريا و لأسرته بالصبر و السلوان .

 

روي فيتوريا: على الشعب المصري أن يفخر بلاعبي المنتخب


اشاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بلاعبيه في أعقاب التعادل أمام منتخب الجزائر في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم بالإمارات العربية المتحدة.

وقال روي فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “ منتخب مصر يضم مجموعة متميزة من اللاعبين وعلى الشعب المصري أن يفخر بهم ”.

وأضاف: “ المباراة كانت عصيبة للغاية خاصة بعد تعرض محمد هاني للطرد واللعب بعشرة لاعبين، من الصعب أن تلعب أمام المنتخب الجزائري بنقص عددي لمدة ساعة كاملة ”.

وأكمل: “ رغم النقص العددي واصلنا الضغط على المنافس وراض تماماً عن أداء اللاعبين ”.

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