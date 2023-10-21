مصر الخير: فرحة دخول المساعدات الانسانية لا توصف وحملات الإغاثة مستمرة

أعرب محمد راجح مدير مكتب مصر الخير في شمال سيناء عن سعادته لبداية دخول قوافل المساعدات المصرية، والتي بدأت في التحرك إلي قطاع غزة.

مؤسسة مصر الخير مستمرة في التنسيق مع التحالف الاهلي الوطني

وأشار إلى مؤسسة مصر الخير، مستمرة في التنسيق مع التحالف الاهلي الوطني، والذي بدء فور اندلاع الأزمة وتم التحرك علي الفور لتقديم كافة المساعدات اللازمة ولتوفير جميع الاحتياجات لاهالي قطاع غزة من اجل لمساعدتهم.

وأشار إلى أن جميع الكيانات الاهلية والتنموية ظلت مرابطة امام المعبر ومعنا شباب المتطوعين من كافة المحافظات للمشاركة في والجميع في حالة فرحة عارمة مع بداية تحرك القوافل في اتجاه. قطاع غزة. وسنظل في المعبر حتي دخول كافة المساعدات وسنظل ندعم بقوافل اخري. للتدفق المساعدات لاهالينا

واضاف بان مًؤسسة مصر الخير قامت بحملة لدعم اهالينا في فلسطين وكانت في المقدمة في تجهيز عدد ضخم من الشاحنات المحملة بالاطنان من المواد الطبيبة الشاملة والمواد الغذائية الجافة لضامن الحفاظ عليها من طول المدة والاحتياجات الازمة من الاغطية.

مشيرًا الي مؤسسة مصر الخير في بيانها، على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإرسال المساعدات إلى أهالي غزة من أجل تأمين وصول تلك المساعدات كافة، مع مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع في قطاع غزة وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.