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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استئناف محاكمة محمد علي و23 آخرين في خلية الجوكر.. غدًا

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

تستأنف غدًا الأحد، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في بدر، نظر إعادة محاكمة 24 متهمًا من بينهم المقاول الهارب محمد علي، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الجوكر".

 

حبس صاحب صيدلية متهم بغسيل أموال

حبس مالك شركة إنتاج فني 4 أيام بتهمة إدارة شركة بدون ترخيص بالدقي

 

التحقيقات أوضحت أن خلية الجوكر هى إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني، وفقا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان.

 

وأشارت التحقيقات أن هذه الخلية وضعت لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف به.

 

حبس صاحب صيدلية متهم بغسيل أموال


أمرت النيابة العامة بحبس صيدلي متهم بغسيل الأموال 4 أيام على ذمة التحقيقات في محافظة الفيوم.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة صاحب صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية و نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

وكشفت التحريات أن هذا الأمر مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه.
وتم تحرير محضر بالواقعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالإتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

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